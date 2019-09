VIDEO Študent (20) šokuje ľudí svojím palcom: Musíte ho vidieť, je to poriadna anomália!

Dvadsaťročný Jacob Pina z mesta Westport dostal prezývku "palcový chlapec" po tom, ako zverejnil video svojho abnormálne dlhého prsta na pravej ruke. Dvadsaťročný Američan netuší, prečo je tak veľký, ale rád ním šokuje ľudí na internete, kde pravidelne zverejňuje videá. "Je to poriadna anomália. Ešte nikdy som s ním neprehral vojnu palcov," pochválil sa Jacob.

Keď vraj ľudia vidia jeho palec, vydesia sa, no potom ho porovnávajú s vlastným palcom. Nie je asi žiadnym prekvapením, že ešte nikdy nikto ho nemal väčší. "Je super byť odlišný, rád oslavujem túto svoju výnimočnosť," dodal hrdý Pina.

