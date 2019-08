VIDEO Strašidený zombie slimák desí internet: Biológ vysvetli, prečo bliká

Užívateľ, ktorý zverejnil video, na slimáka natrafil na Taiwane počas dovolenky. Keď ho zbadal po kopci v provincii Changhuan, ostal ohromený. "Slimák vyzeral, akokeby mal vo vnútri viacfarebné neónové svetlá. Celý blikal. Neviem, čo to spôsobilo, ale bolo to veľmi zvláštne. Pichol som do neho paličkou a on sa prevrátil," okomentoval svoj príspevok

Makkýša na záberoch užívatelia prirovnali k zombiemu či mimozemskému stvoreniu. Niektorí dokonca tvrdia, že nič podobné nemôže existovať a ide iba o šikovnú úpravu videa. Pravdou ale je, že slimák je skutočný. Biológ Mike Inouye vysvetlil, že ide o bežný jav, a že slimáka napadol parazit leucochloridium paradoxum známy ako motolica podivná.

This zombie snail. A parasitic worm Leucochloridium has taken over its motor functions and eye stalks, making them into caterpillar mimics so birds will eat them. The worm can then reproduce in the bird's GI tract, eventually transmitting via its faeces https://t.co/mP8IrGh21L pic.twitter.com/C2xc83oU54