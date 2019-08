FOTO Mladík zostal v úžase, keď zbadal, čo vodič preváža v aute: A nie, nie je to tá škatuľa!

Na predmestí austrálskeho Melbourne vznikol záber zachytávajúci zaujímavý spôsob prepravy televízora v aute. Veľkoplošnú obrazovku položil vodič priamo na dieťa sediace vzadu, jeho komfort ho ale očividne netrápi, keďže spokojne uháňa. "Takto to vyzerá, keď si kúpite BMW a nezostane vám už potom 50 dolárov na doručenie televízora," okomentoval autor svoju fotku, ktorú zverejnil na Facebooku.

Zdroj: Facebook/Downshift

Snímka dieťaťa schúleného pod 140 centimetrovou obrazovkou rozdelila názory užívateľov, ktorí si ho spočiatku vôbec nevšimli, na dva tábory. "Takto by to vôbec nemalo byť. Je to choré," tvrdí jedna skupina. "Neriešte to tak veľmi. S mojimi rodičmi som prežil ako dieťa aj horšie veci, keď ma viezli v aute. Nie je to nič dramatické. Keď to ušetrí peniaze, je to v poriadku," ozýva sa z druhého tábora.

Zdroj: Facebook/Downshift

Užívatelia však skritizovali aj samotného autora fotografie, pretože fotil popri tom, ako šoféroval. "Vodič, ktorý používa svoj mobilný telefón na fotografovanie iných vozidiel počas jazdy, je oveľa nebezpečnejší ako nejaká veľkoplošná obrazovka naskladaná v aute," vyjadrili sa niektorí.