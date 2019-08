VIDEO záhady: Autá na ceste sa strácajú ako v Bermudskom trojuholníku! Nikto to nedokáže rozlúsknuť

Prvý pohľad na Danielovo video pôsobí veľmi zmätočne. Zábery na autá a motocykle, ktoré odbáčajú vľavo a strácajú sa nad riekou, vyvolávajú asociácie s príbehmi z Bermudského trojuholníka. Aktéri videa akokeby zostávali kdesi vo vzduchoprázdne.

Yes, the traffic just disappears. pic.twitter.com/XPcGrzadu5