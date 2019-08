FOTO Dievčina (24) zverejňuje oblečenie, ktoré jej priateľ nenávidí: Jej outfity sú hitom

Olivia je 24-ročná marketingová manažérka z Londýna, ktorá píše blog s názvom "Clothes My Boyfriend Hates", čo v preklade znamená "Oblečenie, ktoré môj priateľ neznáša". Na blogu, rovnako ako na svojom Instagrame, uverejňuje fotky v outfitoch, ktoré jej priateľ nenávidí. Doposiaľ si získala viac ako 19 000 fanúšikov.

Zdroj: Instagram/clothesmyboyfriendhates

K založeniu bizarného blogu ju inšpiroval už spomínaný priateľ, ktorý často sarkasticky komentoval jej oblečenie. Jacksonová však v žiadnom prípade nemá v úmysle ho zosmiešniť. Dôvodom, prečo sa rozhodla založiť blog a instagramovú stránku, je posilniť postavenie žien. "Chcem, aby sa ženy obliekali pre seba a nie pre ostatných naokolo," vysvetlila.

Mladá Angličanka pravidelne dostáva od žien správy, v ktorých jej ďakujú za to, že ich inšpirovala v tom, aby boli odvážnejšie pri výbere oblečenia. Prekvapivo, Oliviin priateľ jej blog plne podporuje, vraj má veľký zmysel pre humor. "Páči sa mu to, že som našla komunitu iných žien, ktoré majú priateľov, ako mám ja," uviedla dievčina. Spočiatku sa zmeny štýlu obávala, dnes ale nič neľutuje. Vyzýva preto všetkých ostatných, aby urobili to isté a nebáli sa nosiť to, čo sa im páči.