Lekár čaká 40 minút predtým, než ide do sprchy: Jeho dôvod vám naženie strach

CHESHIRE - Istý doktor z Británie dodržiava po dlhšom pobyte mimo domu zvláštny hygienický rituál. A hoci sa zdá, že jeho počínanie je prehnané a neopodstatnené, Svetová zdravotnícka organizácia tvrdí, že ide naopak o účinné preventívne opatrenie, ktoré by malo byť bežne praktizované, pokiaľ sa nechcete nakaziť nebezpečným ochorením.

Nakaziť sa baktériou legionella, ktorá je pôvodcom legionárskej choroby, sa môžete aj doma pri sprchovaní. Stačí, ak sa sprchujete vodou, ktorá stála vo vodovodnom potrubí niekoľko dní. Tvrdí to britský lekár Tom Makin, ktorý preto vždy po príchode z dovolenky alebo z dlhšieho pobytu mimo domu najskôr necháva odtekať vodu v uzatvorenej kúpeľni minimálne dvadsať minút. Keď potom kohútik uzavrie, zdržuje sa mimo kúpeľne ďalších dvadsať minút. Spomínaná nebezpečná patogénna baktéria totiž prežíva práve v kvapôčkach vody.

Zdroj: Getty Images

"Keď uzatváram kohútik, rukou si zakrývam nos a ústa, aby som nevdychoval ani paru. Tieto choroboplodné zárodky prežívajú pri teplotách od 20 do 45 stupňov Celzia. Najväčšou hrozbou sú pre fajčiarov, seniorov, ľudí so slabším imunitným systémom a onkologických pacientov," hovorí Makin. Podľa neho je ideálne, ak pri vypúšťaní vody namierite sprchu rovno do odtoku, aby odtiekla čo najskôr.

Legionárska choroba je špecifický, komplikovaný a veľmi nebezpečný druh zápalu pľúc. Nie je prenosná z človeka na človeka, nakaziť sa dá vodou zo studní, vodovodov, vdýchnuť baktériu môžete aj z klimatizácie. Na legionársku chorobu ročne zomrie 5 - 30 percent nakazených. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie má jej výskyt stúpajúcu tendenciu. Najčastejším dôvodom je práve sprchovanie sa vo vode, ktorá dlhšie stála vo vodovodnom potrubí.