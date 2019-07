BRATISLAVA - Aj Slováci sú národom hubárov. Vždy, keď je na to vhodné počasie, vyrazíme do lesov s košíkmi a nožíkmi a zbierame, čo to dá. A niekedy nastane šťastné obdobie, kedy sa skutočne z výletu vraciame s plnými hrsťami húb. Vtedy musíme myslieť na to, ako ich spotrebovať či skladovať.