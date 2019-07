Študentka (21) hľadala na zoznamke lásku, skončila ako pornoherečka: Konečne som sama sebou!

Dvadsaťjedenročná brunetka, ktorá je dnes známa pod menom Gianna Dor, je jednou zo stoviek žien, ktoré podľahli hľadačom pornoherečiek na Tinderi. Dievčina chodila do školy v Alabame, kde študovala psychológiu. Mala dve práce - ako recepčná u očného lekára a ako čašníčka v sushi reštaurácii. Na Tinderi ju našiel agent z Miami a spýtal sa jej, či niekedy uvažovala o tom, že by robila porno. Odpovedala, že nie.

Emily však táto ponuka zaujala a začala nad ňou premýšľať. Nakoniec odišla do Miami, aby sa zúčastnila skúšobnej scény. Zistila, že nemá čo stratiť, a tak nadobro opustila svoje rodné mesto. Podľa vlastných slov mala vždy pozitívny vzťah k sexu, už v škole pôsobila veľmi promiskuitne, za čo bola šikanovaná. "Vždy som sa cítila vinne za to, že milujem sex. To je dôvod, prečo milujem porno, tam môžem byť sama sebou," povedala.

Zdroj: profimedia.sk

Gianne je jedno, čo si o nej myslia iní. Jej šťastie je všetko, na čom záleží. Viac ako rok po vstupe do pornopriemyslu si získala viac ako pol milióna sledovateľov na sociálnych sieťach a účinkovala v takmer stovke filmov pre dospelých. V súčasnosti zarába vyše 1600 eur za dve hodiny práce.

Zdroj: Facebook/Steve Holmes

Prišla však o svoju rodinu, ktorá jej nové živobytie absolútne odmieta. Emilyn kresťansky založený otec dcéru žiadal o to, aby prehodnotila svoje rozhodnutie. Prosí ju, aby sa vrátila späť do školy. Emily sa to ale nechystá urobiť a momentálny život jej úplne vyhovuje. Otcovo úsilie ocenil aj samotný pornorežisér Mike Quasar. "Keby mi moja dcéra povedala, že chce pracovať v akomkoľvek odvetví porna, skočil by som pod vlak," vyhlásil.