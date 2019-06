Žena (28) si dohodla rande s chlapíkom zo zoznamky: Keď dorazila na miesto, premkla ju hrôza

SOMERSET - Amy Sharpová z anglického grófstva Somerset sa po troch týždňoch četovania s Jamesom rozhodla, že sa s ním stretne. Keď však prišla na dohodnuté miesto, z auta vystúpili traja ďalší chlapi a kráčali smerom k nej. Vďaka rýchlej reakcii sa jej podarilo ujsť, no nechce ani pomyslieť na to, čo by stalo, keby z auta vystúpila.

Dvadsaťosemročná kaderníčka Amy sa na Tinderi zoznámila s chlapíkom menom James. Po čase si s ním začala telefonovať. Muž na ňu pôsobil príjemným dojmom, nemala dôvod na podozrenia. Rozhodla sa preto, že sa s ním stretne. O pár dní neskôr zaparkovala na dohodnutom mieste, na parkovisku pri bare. Uvidela biely Mercedes, v ktorom mal prísť James. No zostala veľmi zaskočená, keď z neho vystúpili štyria chlapi a začali rýchlo kráčať smerom k jej autu. Okamžite zatelefonovala Jamesovi. Jednému zo skupiny chlapov sa rozsvietil telefón s prichádzajúcim hovorom. Vtedy si Amy uvedomila, že je v pasci. V momente naštartovala auto a z parkoviska odišla.

Zdroj: Facebook/Amy Sharp

"Bola som roztrasená. Čím viac o tom premýšľam, tým je to desivejšie. Očividne to mali všetko premyslené," hovorí Britka. Kontaktovala aj políciu, tá ale odmietla zasiahnuť, pretože "sa jej nikto ani len nedotkol, tým pádom nedošlo k žiadnemu trestnému činu". Jeden z policajtov jej neskôr oznámil, že chlapík z Tinderu sa nevolá James a údajne použil falošné meno, aby sa jeho priateľka nedozvedela, že ju podvádza.

Zdroj: Facebook/Amy Sharp

Sharpová poukazuje na to, že neexistuje nijaký zákon, ktorý by zakazoval používať falošné mená alebo profily na sociálnych sieťach. Polícia jej odkázala, že protizákonné by konanie mužov bolo jedine v prípade, keby mala menej ako osemnásť rokov. "Čo keby vylákal iné dievča, ktoré by za ním prišlo vlakom alebo autobusom?" pohoršuje sa. Je vďačná za to, že prišla vlastným autom a mohla bezpečne a rýchlo opustiť dohodnuté miesto. Neskôr ju kontaktoval "James". Napísal, že so sebou priviezol aj kamaráta, pretože si nebol istý, či Amy skutočne existuje. Priznal, že sa v skutočnosti volá Matthew. Snažil sa ju presvedčiť, aby nekontaktovala políciu. Amy na jeho správy už viac nereaguje. Chlapov účet z Tinderu úplne zmizol. Žena je presvedčená o tom, že sa stala obeťou podvodu. Svoju skúsenosť zdieľa na všetkých sociálnych sieťach, aby varovala ostatné dievčatá pred podobnými mužmi.