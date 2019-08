Mladík sa sprchoval s kontaktnými šošovkami v oku: Krutá nákaza, oslepol!

Nick nosil okuliare už od svojich štyroch rokov. V roku 2013 ich vymenil za kontaktné šošovky. Miluje totiž miluje šport a najmä futbal, pri ktorom mu okuliare prekážali najviac. "Keby som vedel, že kontaktné šošovky ma môžu pripraviť o zrak, nikdy by som si ich nekupoval," spomína. Mladík sa po športovaní vždy osprchoval a šošovky si nechal v očiach. Nikto mu vraj nikdy nepovedal, že by s nimi nemal chodiť do sprchy. Nie je to uvedené ani na obale a neupozornil ho na to ani lekár.

Vlani v januári sa Humphreysovi na pravom oku vytvorila drobná začervenaná ranka. Neprikladal tomu nijakú dôležitosť a šošoky nosiť neprestal. Keď sa však rana zväčšovala, navštívil nemocnicu Royal Hospital v meste Shrewsbury, kde mu urobili test na infekciu rohovky. Výsledky bohužiaľ vyšli pozitívne; odhalili, že Nick sa nakazil parazitárnym ochorením nazývaným acanthamoeba keratitis, keď sa do rohovky dostane améba a infikuje ju.

Z toho, čo sa o tomto ochorení dočítal, mu bolo jasné, že ho nečaká nič dobré. Tri týždne bral dezinfekčné očné kvapky, ktoré spočiatku zlepšili jeho zrak, ale v marci 2018 zrazu prestal vidieť na pravé oko. Počas ďalšieho vyšetrenia mu lekár odporučil očnú kliniku Midland Eye Center v Birminghame, kde dostal silnejšie kvapky, ktoré si musel aplikovať každú hodinu počas celého dňa, vrátane noci. "Bolo to zničujúce. Bolesť ma úplne pohltila, zrazu som nemohol pracovať, hrať futbal a ani spávať," hovorí.

Po šiestich mesiacoch pacient podstúpil zosieťovanie očných vlákien rohovky. Ide o zákrok, ktorý sa vykonáva práve pri liečbe keratokonusu. Infekcia v jeho oku sa síce prestala šíriť, ale prišiel o zrak v jednom oku. Minulý rok v septembri absolvoval transplantáciu amniovej membrány na pravej rohovke, ktorá pomohla pri hojení oka. Nickov stav sa postupne zlepšil.

V súčasnosti sa angažuje v charitatívnej organizácii, prostredníctvom ktorej upozorňuje tých, ktorí nosia kontaktné šošovky, aby boli veľmi opatrní. "Je dôležité, aby ľudia vedeli, aká je realita. Prísť o zrak môžete už vtedy, keď sa sprchujete s kontaktnými šošovkami," odkazuje všetkým Angličan, ktorý momentálne čaká na transplantáciu očnej rohovky.