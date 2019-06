Vedci objavili nové zásoby pitnej vody: Na mieste, kde by ich nikto nečakal

NEW YORK - Americkí vedci tvrdia, že pravdepodobne objavili vzácny zdroj pitnej vody. Ten sa ukrýva hlboko pod slanými morami. Ložiská s rezervoármi sladkej vody sa tiahnu niekoľko stoviek kilometrov. Jediným problémom je vyššia slanosť vody, ten by však mohli vyriešiť odsoľovacie zariadenia.

Pred tisíckami rokov pokrývali ľadovce veľkú časť našej planéty. Oceány začali ustupovať, keď v severoatlantickom kontinente voda zamŕzala do masívnych ľadových vrstiev. Po skončení doby ľadovej sa však ľadovce roztopili. Oceány sa zdvihli a sladká voda sa začala zachytávať v sedimentoch pod vlnami. Pri vykonávaní ropného vrtu v mori v roku 1970 vedci zistili, že tieto izolované "vrecká" sladkej vody sú kuriozitou. Zdá sa, že objavili najnovší zdroj sladkej vody na svete.

Vedci z Columbijskej univerzity a Oceánografickej inštitúcie vo Woods Hole strávili desať dní na výskumnej lodi s elektromagnetickými senzormi natiahnutými od štátu New Jersey až po Massachusetts. Meraním spôsobu, akým elektromagnetické vlny prechádzali sladkou a slanou vodou, výskumníci prvýkrát zmapovali rezervoáre sladkej vody. Ukázalo sa, že tieto podzemné bazény sa tiahnu aspoň 80 kilometrov od amerického atlantického pobrežia. Ložiská obsahujú obrovské zásoby podzemnej sladkej vody, čo je približne dvojnásobok objemu kanadského jazera Ontario.

Zdroj: Getty Images

Ložiská začínajú v hĺbke približne 183 metrov pod morským dnom a tiahnu sa celé stovky kilometrov. "Vedeli sme, že na izolovaných miestach existuje sladká voda, ale nepoznali sme jej rozsah. Mohol by to byť dôležitý zdroj vody v niektorých častiach sveta," ozrejmila vedúca autorka výskumu Chloe Gustafsonová. Táto voda však nie je úplne rovnaká, ako naša sladká voda, ktorá obsahuje menej soli. Odsoľovacie zariadenie by však tento problém dokázalo vyriešiť.