FOTO Vedci jeho existenciu považovali za mýtus: Dokázali, že záhadné stvorenie naozaj existuje

Tajomné stvorenie, o ktorom sa už roky hovorí, že neexistuje, sa v súčasnosti potuluje po lese Asco Forest na Korzike. Veľká mačacia líška má huňatý, pruhovaný chvost, červenohnedé brucho a krátke fúzy. Prvýkrát ju zaregistrovali v roku 2008, keď uviazla v kurníku, od tej doby vedci skúmajú rôzne mačkovité populácie. Mačacia líška zdieľa niekoľko čŕt s domácimi mačkami, no kvôli širším ušiam, krátkym fúzom, dobre vyvinutým psím zubom a huňatému chvostu sa od domáceho druhu značne líši. Dospelá mačacia líška dosahuje dĺžku takmer jeden meter od hlavy po chvost, naviac má hustú hodvábnu srsť, ktorá odpudzuje kliešte, vši či blchy.

Zdroj: profimedia.sk

"Je to úžasný objav. Vďaka ich veľkosti a chvostu dostali názov mačacie líšky. Sme presvedčení, že ide o divoký druh, ktorý bol známy, no nebol vedecky identifikovaný, pretože je to mimoriadne nenápadné zviera s nočnými návykmi," prezradil enviromentalista Pierre Benedetti z francúzskeho Národného úradu pre lov a zver.

Zdroj: profimedia.sk

Carlu-Antone Cecchini, agent Národného ústavu pre poľovníctvo a ochranu voľne žijúcich živočíchov, vysvetlil, že tvory žijú na odľahlom území, kde im voda a rastliny poskytujú ochranu pred hlavným predátorom - orlom skalným. "Mačacia líška je súčasťou našej pastierskej mytológie. Z generácie na generáciu sa rozpráva príbeh o tom, ako lesné mačky napádajú vemená kráv a kôz," poznamenal Cecchini. Benedetti dodal, že v roku 2012 boli prvýkrát schopní identifikovať DNA tohto divokého zvieracieho druhu. "Keď sa pozrieme na DNA, dokážeme ho rozlíšiť od európskej divej mačky. DNA je bližšie africkej lesnej mačke, ale jeho presnú identitu stále nedokážeme určiť."