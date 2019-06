FOTO Sexi blondínka (25) sa sťažuje na svoje mega prsia: Chcem menšie, veď pozrite na ne!

Simone oslovuje vo svojom príspevku na Instagrame najmä dievčatá a ženy, ktoré zvažujú chirurgické zväčšenie prsníkov. Od prírody obdarená modelka hovorí o svojom poprsí s veľkosťou košíkov E + ako o veľkom probléme, ktorý jej komplikuje život. "Často ma bolieva chrbtica a spať môžem iba na chrbte. Okamžite by som svoje prsia vymenila za menšie," píše Austrálčanka.

Zdroj: Facebook/Simone Holtznagel

Nie je to po prvý raz, čo Holtnagelová prehovorila o svojich prsiach. Už krátko po tom, ako sa objavila v austrálskej verzii show I’m Celebrity Get Me Out Here, vyhlásila, že pri cvičení musí nosiť dve podprsenky. Zároveň sa však prezentovala aj výrokmi oslavujúcimi vlastné telo.

Zdroj: Facebook/Simone Holtznagel

"Milujem svoje telo. Mám super ženské krivky v tvare presýpacích hodín a ďakujem za moje prsia," uviedla v minulosti. Trochu má v tom teda asi zmätok.