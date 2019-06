Krvavá záhada z púšte vyriešená: Našli v nej štyri zakopané telá, brutálny masaker

Po procese, ktorý trval viac ako štyri mesiace a do značnej miery závisel na nepriamych dôkazoch, porotcovia v San Bernardino obvinili 62-ročného Charlesa Merritta zo štvornásobnej vraždy. Išlo o rodinu jeho obchodného partnera, Josepha McStaya. Charles ho umlátil na smrť, rovnako aj Josephovu manželku Summer a ich dvoch synov vo veku tri a štyri roky.

Po McStayovcoch z ich domu v San Diegu zostali len nedojedené misky popcornu. Na dome nebol náznak násilného vniknutia, ich auto bolo údajne zaparkované na parkovisku nákupného centra neďaleko mexických hraníc. Dlhé roky polícia nedokázala určiť, čo sa s rodinou stalo. Niektorí si dokonca mysleli, že dobrovoľne ušli do Mexika, hoci nikto netušil, prečo by to spravili. Ich telá našiel terénny motocyklista v roku 2013, ktorý v púšti objavil pozostatok kostry. Telá boli zakopané v plytkých hroboch. Na mieste sa nachádzalo aj hrdzavé kladivo, ktoré Merritt pravdepodobne použil na usmrtenie svojich obetí rodiny. Charlesa v roku 2014. Podľa jeho slov zabil McStaya preto, lebo mu dlžil peniaze. Spolupracovali spolu vo vodárenskom biznise a podľa Merrittových slov ho Joseph chcel odrezať od vyrábania a predávania fontán.

Merritt počas výsluchu po zmiznutí rodiny hovoril o McStayovcoch v minulom čase, čo bolo prvou indíciou pre vyšetrovateľov. Právnik obvineného však tvrdil, že kolegovia boli zároveň aj veľmi dobrými kamarátmi. Podľa jeho vyhlásenia vyšetrovatelia prehliadli ďalšieho možného podozrivého. "Skúšali jeho charakter a nie fakty tohto prípadu," povedal Merrittov obhajca James McGee na súde.

Prokurátori priznali, že podrobnosti o vražde doposiaľ nie sú jasné. No zároveň uviedli, že dôkazy z auta McStayovcov, mobilného telefónu a finančných účtov spájajú s vraždami práve Merritta. Podľa ich slov finančné záznamy naznačujú, že sa Merritt snažil vykradnúť účty obchodných bánk tesne predtým aj po tom, čo rodina zmizla.