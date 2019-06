Všetci ich nenávidia, no sedadlo v strede v lietadle má jednum málo známu výhodu: Čítajte akú

NEW YORK - Iba málokto sa poteší, keď v lietadle získa sedadlo v strede radu. Je tu však jeden bonus, ktorý si mnohí neuvedomujú, a to lakťové opierky, ktoré sú luxusom pre pasažiera sediaceho medzi dvoma ďalšími spolucestujúcimi. Podľa expertky majú cestujúci sediaci v strede plné právo použiť obe opierky na lakte.

Stredné sedadlo v lietadle nemá rád takmer nikto. Nemôžete si totiž na tomto mieste poriadne vystrieť nohy ani ísť na toaletu bez toho, aby musel poprosiť osobu sediacu vedľa, aby ho pustila. Ukázalo sa však, že predsa len máte isté privilégium, ak sedíte v strede. V hre sú totiž lakťové opierky.

Rich Eisen v rámci svojej šou uskutočnil na Twitteri anketu. Tá dokázala, že väčšina ľudí si myslí, že osoba sediaca v strede aj tak nevyužíva obe lakťové opierky, pretože jednu z nich bude vždy využívať pasažier sediaci vedľa. Je to však omyl. Podľa expertky na cestovanie Rosie Panterovej by mala etiketa v lietadle zahŕňať možnosť použiť obe lakťové opierky. "Je všeobecne jasné, že cestujúci sediaci v strede si potiahol kratšiu zápalku, takže by mal byť dopriaty aspoň luxus v podobe opierok na lakte," uviedla Panterová.

Zdroj: Getty Images

Odôvodňuje to tým, že cestujúci sediaci v uličke má možnosť kedykoľvek vstať a opustiť sedadlo, zatiaľ čo pasažier pri okne má zas výhodu v podobe výhľadu z okna. Naviac môže kedykoľvek zaspať bez obáv, že by bránil inému cestujúcemu v prechode na toaletu. "Cestujúci v strede je však obmedzený priestorom a miestom na podopretie hlavy. Preto by sa privilégium dvoch lakťov malo zaviesť ako pravidlo na palubách lietadiel," dodala expertka.