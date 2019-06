FOTO Cestujúca si išla sadnúť do lietadla, no radšej zostala stáť: Nechutný nález na sedadle

Tridsaťšesťročná Rebecca z anglického grófstva Buckinghamshire cestovala lietadlom spoločnosti Virgin Atlantic z Londýna do Las Vegas, keď na svojom sedadle našla čierne čipkované nohavičky, ktoré si tam zrejme zabudla nejaká dáma. Cestujúca na ne upozornila letušku, ktorá sa jej za to ospravedlnila a nohavičky vzala preč. Vtipný incident Naishovú pobavil natoľko, že fotografiu spodnej bielizne poslala kolegom a ešte počas letu ju zverejnila aj na Twitteri. Jeden z komentárov k fotografii poznamenáva, že "aspoň, že bolo čisté sedadlo".

Don’t think much of virgin Atlantic’s new pyjama policy! Found on my seat as I boarded the Vegas flight! @VirginAtlantic @richardbranson pic.twitter.com/XyL41tvCzq