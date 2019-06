Neuveriteľný príbeh zoznámenia mladíka s jeho budúcou manželkou: To by nevymyslel ani Hollywood

NEW YORK - Naraziť na budúceho životného partnera môžete naozaj kdekoľvek. Život mnohým doslova podhodil niekoho do cesty vo chvíľach, keď to najmenej čakali. A podobný je aj príbeh Matta. Ten na Twitteri opísal kuriózne udalosti, ktoré ho doviedli až k jeho súčasnej manželke. A ak by bol príbeh tejto dvojice sfilmovaný, nikto by zrejme neuveril tomu, že ho nakrútili podľa skutočnej udalosti.

Život dokáže namiešať vskutku neuveriteľné príbehy. O tom svojom porozprával na sociálnej sieti Matt, ktorý je známy aj pod prezývkou Sixth Form Poet. Dej sa začína odohrávať na mieste, ktoré má s romantikou pramálo spoločné - v malej dedinke na cintoríne, kde bol pochovaný jeho otec. "Za otcom som chodil pravidelne presne tak, ako moja mama a jeho kamarát. Jeho hrob bol vždy obsypaný kvetmi," začína svoje rozprávanie.

Zdroj: Getty Images

Časom však začal jeho pozornosť pútať vedľajší zanedbaný hrob, o ktorý sa očividne nikto nestaral. Ležal tam iba tridsaťsedemročný muž, ktorý zomrel na Vianoce. Matt premýšľal nad tým, aký krutý osud ho postretol, keď si na neho nikto nespomenie a začal kupovať kvety aj na jeho hrob. Robil to dva a pol roka. Často vraj premýšľal nad tým, či neznámeho muža niekedy stretol a aké boli okolnosti jeho úmrtia. Preto začal na internete pátrať po informáciach. Bolo to kruté prebudenie. Zistil totiž, že to bol obyčajný vrah, ktorý zabil svoju manželku a jej rodičov. Potom skočil presne na Vianoce pod vlak. Šokovaný sa preto rozhodol vyhľadať hrob vyvraždenej rodiny. Cítil, že tých ľudí musí nejako odprosiť za to, že mužovi nosil kvety. To sa mu nakoniec aj podarilo. A keď kládol na hrob zavraždených kyticu, pristúpila k nemu mladá žena a spýtala sa ho, prečo dáva kvety na miesto posledného odpočinku jej tety a starých rodičov. "Viem, že to v danej situácii nebolo veľmi vhodné, ale keď som jej všetko vysvetlil, musel som ju pozvať na drink. Veľmi sa mi páčila a mimoriadne ma potešila, keď povedala áno," hovorí Matt.

Zdroj: thinkstock.com

Dvojica začala spolu chodiť a pred dvomi rokmi si zaľúbenci povedali "áno". "Je neuveriteľné, ako to môže niekedy fungovať. K vašej životnej láske vás môžu doviesť poriadne zamotané okolnosti," dodal šťastný manžel a teraz už aj otec Matt.