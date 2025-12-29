Múzeá sa dočkali: Ministerstvo kultúry nakúpilo novú techniku za pol milióna pre údržbu areálov

BRATISLAVA - Ministerstvo kultúry (MK) SR prostredníctvom Správy rezortných zariadení MK SR obstaralo vyše 30 kusov techniky pre zabezpečenie údržby areálov múzeí vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. O investícii v hodnote 524.964 eur bez DPH zverejnili v pondelok informáciu vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Predmetom zákazky s odhadovanou cenou 565.639 eur bez DPH bola technika na údržbu areálov, odvoz lístia a odpadov, zimnú údržbu a ďalšie činnosti súvisiace s údržbou areálov. Konkrétne sa dodávka týka traktorov, mulčovačov, kosačiek, vlečiek, štiepkovačiek, rozmetačov posypovej soli i zhrňovacej radlice na sneh (všetko po päť kusov) a tiež jedného zhrabovača a balíkovača.
Techniku využijú v areáloch múzeí Slovenského národného múzea (SNM) - v Múzeu Betliar, na hrade Červený Kameň, v Hudobnom múzeu v Dolnej Krupej i v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Rovnako tak i v areáli Slovanského múzea A. S. Puškina v Brodzanoch, ktoré je súčasťou Slovenskej národnej knižnice v Martine. Úspešným uchádzačom v tendri, ktorého hodnotiacim kritériom bola cena, sa stala spoločnosť Agrovok - Servis z Galanty. Kontrakt je zverejnený v Centrálnom registri zmlúv.