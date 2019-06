Matka (33) zašla k susede na pohár vína: V opitosti spravila strašnú hlúposť, doživotné následky

Tridsaťtriročná Kayleigh v januári 2017 zašla na drink k susedke. Býva v trojposchodovom dome s dreveným schodiskom. Po druhom pohári vína si žena myslela, že by bolo zábavné skĺznuť sa dolu, no došlo k hroznej nehode. Spadla totiž na betón a utrpela ťažký úraz hlavy. Lekári ju museli v nemocnici uviesť do indukovanej kómy. Chirurgovia jej museli odstrániť časť lebky, aby zmiernili tlak na mozog. Po prebudení nedokázala rozprávať, nespoznávala vlastnú rodinu. Rodine odkázali, aby sa s ňou rozlúčila.

Doktori ju napokon zachránili, no musela zostať v nemocnici, ďaleko od svojej štvorročnej dcérky a trinásťročného syna. V nemocnici strávila neuveriteľné dva roky, prepustili ju až v januári. V súčasnosti žije v byte, kde má k dispozícii nepretržitú asistenciu. O jej deti sa starajú ich otcovia. "Nemohla som robiť normálne veci, ako napríklad prechádzať sa bez opatrovateľa. Môj stav sa však neustále zlepšuje. Snívam o tom, že jedného dňa budem schopná postarať sa o seba aj o svoje deti," povedala.

Howardová zároveň, ako sa blíži leto, varuje pred večierkami, s ktorými súvisí aj popíjanie alkoholu. "Jedno rozhodnutie mi v zlomku sekundy zmenilo život. Radšej porozmýšľajte dvakrát predtým, ako urobíte niečo hlúpe," skonštatovala.