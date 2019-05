Dievčatko po narodení vážilo 245 gramov: Nemalo prežiť viac ako hodinu, stal sa zázrak

SAN DIEGO - V americkom San Diegu prišlo na svet dievčatko, ktoré malo po narodení hmotnosť 245 gramov. Matka mala pritom za sebou 23 týždňov a tri dni tehotenstva. Narodilo sa ešte v decembri, no informácie o raritnom prípade mohli zverejniť až teraz. V stredu to oznámili zástupcovia nemocnice.

Lekári po pôrode otcovi povedali, že môže s dieťaťom stráviť približne hodinu, keďže dlhšie zrejme neprežije. "To sa však natiahlo na dve hodiny, deň a týždeň," uviedla matka. Odvtedy prešlo viac ako päť mesiacov a dievčatko je už doma, pričom váži približne dva kilogramy.

Rodina dieťaťa súhlasila so zverejnením týchto informácií, no chceli zostať v anonymite. Dovolili pritom, aby dievčatko volali Saybie, teda tak, ako ho nazvali zdravotné sestry. Podľa Registra najmenších bábätiek, ktorý vedie University of Iowa, je Saybie doteraz najmenším bábätkom, ktoré sa narodilo a prežilo. Podľa predstaviteľov nemocnice mala Saybie o sedem gramov menej ako predchádzajúca držiteľka rekordu, ktorá sa v roku 2015 narodila v Nemecku. Najmenší chlapec vážil 258 gramov a prišiel na svet v októbri 2018 v japonskom meste Azumino.