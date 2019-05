FOTO Chudobný mladík zdedil panstvo za 50 miliónov: Test DNA dokázal, že je synom aristokrata

Jordan zdedil jednu z najkrajších obytných nehnuteľností Penrose Estate v anglickom grófstve Cornwall. Jej hodnota sa šplhá k 50 miliónom libier (cca 57 miliónov eur). Za ziskom jeho dedičstva je však dlhý a bizarný príbeh. Uprostred obrovského domu, ktorý od roku 1974 spravuje nadácia National Trust, vyťahuje novopečený dedič smutné skúsenosti so svojím biologickým otcom Charlesom (†62). Ten nedávno zomrel v aute na svojom panstve.

Panstvo Penrose Estate Zdroj: Facebook/Jordan Adlard Rogers

"Možno, keby priznal, že má syna, tak by dopadol inak. Vždy bol odpadlíkom rodiny, žil ako rebel a určite bol nešťastný," hovorí mladík, ktorý prvý raz vyhľadal svojho otca, keď mal osem rokov, aby mu oznámil, že je jeho syn. "Vyhnal ma. Keď som bol starší, znovu som to skúšal niekoľkokrát, písal som mu, ale on sa odmietal so mnou baviť a odkázal mi, že sa so mnou bude baviť iba cez svojho právnika. Naposledy som to skúsil, keď som mal 20," pokračuje.

Zdroj: Facebook/Jordan Adlard Rogers

V príbehu nastalo rozuzlenie až nedávno, keď Rogersa navštívil otcov právnik Philip a navrhol mu, aby podstúpil testy DNA. Fyzická podoba oboch mužov bola totiž nepopierateľná a testy iba potvrdili otcovstvo. Nový dedič teraz iba pomaly skladá obraz svojej rodiny. Vie, že jeho babka zomrela iba dva týždne pred jeho otcom. Po smrti manžela a druhého syna Nigela zostala bývať v Penrose Estate sama. Charles sa medzičasom stal závislým na drogách. Posledné mesiace prespával v aute v blízkosti jedného z domov na panstve. Dostával vraj týždennú rentu vo výške od 300 do 1000 libier z nadácie National Trust, ale napriek tomu zomrel ako zničený úbožiak.

Charles Rogers ešte ako mladý Zdroj: profimedia.sk

"Otec slúžil v armáde v Severnom Írsku a myslím, že s tým nebol veľmi stotožnený. Neskôr ho zaskočila smrť jeho brata, ktorý zomrel na rakovinu. Pokiaľ viem, boli si blízki. Všetci si myslia, že som teraz, ako som to zdedil, šťastný. Ale šťastnejší by som bol, keby ma môj otec prijal ako syna. A keďže jeho život ovládli drogy, chcem pomôcť najmä drogovo závislým," vyhlásil Jordan, ktorý pracuje ako sociálny pracovník.

Na rozsiahlom panstve sa zatiaľ iba rozhliada. O majetok sa stará spomínaná organizácia, s ktorou Charlesova rodina uzatvorila zmluvu o tisícročnom prenájme v roku 1974. Nehnuteľnosť s priľahlými pozemkami prosperuje najmä z farmárčenia.