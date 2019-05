Nevinná sms konverzácia s priateľkou dostala mladíka do väzenia: Celoživotný zákaz vstupu do USA!

BRIGHTON - Brit skončil vo väzení kvôli nevinnej správe, ktorú poslal svojej americkej priateľke. Okrem toho dostal doživotný zákaz vstupu do USA. Bráni sa, že úradníci jeho správu o "sťahovaní sa do Ameriky" zle interpretovali. Za priateľkou sa sťahovať nechcel, jeho plánom bola len legálna trojmesačná návšteva.

Dvadsaťštyriročný Isaac Roblett z Veľkej Británie chcel odcestovať na tri mesiace do Spojených štátov za svojou priateľkou Camilou Iglesiovou na základe legálneho povolenia ESTA. Úradníci však z jeho četovej konverzácie s dievčinou vydedukovali, že má v pláne v USA zostať dlhodobo. Správu objavili úradníci, ktorí 24-ročnému mladíkovi prelustrovali mobilný telefón. Isaac skončil vo vypočúvacej miestnosti bez okien na hodinu a pol. Na druhý deň ho deportovali spolu s doživotným zákazom vstupu do USA. Roblett sa so svojou láskou kvôi tomu ani len nestretol.

Zdroj: Facebook/Isaac Roblett

"Prečítali si všetky moje správy a našli konverzáciu s Camilou, v ktorej som napísal: ‚Sťahujem sa, aby som bol s tebou,‘" prezradil Angličan dôvod svojho zadržania. Podľa úradníkov to bol dostatočný dôkaz. "Skoro som sa rozplakal, snažil som sa zadržať plač. Jeden z dôstojníkov mi povedal, aby som sa cez to preniesol."

Po celú dobu vyšetrovania Camila čakala svojho priateľa na letisku. Keď sa jej neozýval, začala sa báť. Netušila, že Isaac je uväznený v malej cele so štyrmi ďalšími osobami. Nejedol, nespal a nesprchoval sa. Na druhý deň kontaktoval britské veľvyslanectvo a zaplatil 700 libier za letenku späť domov. Do lietadla ho vzali v putách. Po návrate domov mu lekári diagnostikovali post-traumatickú stresovú poruchu. Ostatných varuje, aby mysleli na to, že americkí pohraniční úradníci im prelustrujú telefóny.