Dievčina (20) pozrela do mobilu svojho priateľa a zhrozila sa: To mi chcel naozaj TOTO urobiť?!

Nemenovaná tínedžerka zdieľala minulý týždeň na sociálnej sieti svoju mimoriadne nepríjemnú skúsenosť. Vraj strávila štyri roky života s niekým, koho vlastne vôbec nepoznala. To, s kým má dočinenia, pochopila až vtedy, keď nazrela svojmu priateľovi do telefónu. Dôvod bol pritom veľmi romantický; nedokázala skrotiť svoju zvedavosť a chcela vedieť, či jej kúpil vysnívaný zásnubný prsteň. Namiesto výpisu z banky však narazila na inzerát, cez ktorý ju jej nastávajúci manžel ponúkal na sexuálne služby.

Zdroj: Getty Images

"Našla podivné správy, v ktorých ju ponúkal neznámym mužom. Dokonca sľúbil, že im dovolí, aby ju znásilnili," uviedla jej blízka kamarátka, ktorá zverejnila aj ďalšie informácie. "Emailov s podobným obsahom našla viac a priateľ minimálne jednému zo záujemcov potvrdil svoju ponuku." Údajne nakrúcal aj videá, na ktorých mali spoločný sex, o čom tiež nemala jeho partnerka ani poňatia a posielal ich potenciálnym klientom.

Šokovaná dievčina má odložené všetky správy, ktoré jej poslal bývalý priateľ po tom, ako mu oznámila, že o všetkom vie. Chce ich vraj odovzdať polícii, ktorú už kontaktovala. "Mrzí ma to. Naozaj neviem, prečo som to urobil a je mi to veľmi ľúto," napísal mladík svojej "ex". Zároveň však svojim známym povedal, že sa rozišli iba preto, lebo jeho priateľka bola neistá a nestála. Muž, ktorého identita je stále neznáma, si už nastavil súkromie na svojom profile a podľa posledných informácií ešte nebol kontaktovaný políciou.