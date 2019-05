Päť DÔVODOV, prečo by ste mali spať nahí: Hneď ten prvý je úplne parádny

LONDÝN - Existuje jedna vec, ktorá dokáže ovplyvniť kvalitu vášho spánku. Možno vás to prekvapí, ale je to spanie bez pyžama. Nahý spánok prináša podľa odborníkov množstvo benefitov pre telesné aj duševné zdravie. Preto ak ste doteraz spávali vždy oblečení, mali by ste tento svoj zvyk prehodnotiť. Možno vás presvedčia nasledujúce argumenty.

Môže to znieť trochu zvláštne, ale spanie "na naháča" so sebou prináša obrovské množstvo výhod. Ak máte problémy so stresom alebo dokonca genitálnymi baktériami, táto metóda by mohla byť vašou záchranou. Benefitov je však oveľa viac.

Pomáha pri redukcii váhy

Telo v noci potrebuje prirodzene chladnejšie prostredie, ideálne o jeden stupeň Celzia menej než normálne. Spánok v chladnejšom prostredí podporuje a zrýchľuje metabolizmus, pretože telo kompenzuje teplotnú stratu. To vedie k spaľovaniu kalórií vďaka zvýšeniu hnedého tukového tkaniva. Čím viac tohto tkaniva máte v tele, tým citlivejší je organizmus na inzulín. To znamená, že tak často nedochádza k ukladaniu tukových zásob do oblasti brucha. Ak chcete zvýšiť podiel hnedého tukového tkaniva, odporúča sa stráviť aspoň dve hodiny denne v izbe s 18 stupňami Celzia.

Zdroj: Getty Images

Zachováte si mladosť

Ak budete zaspávať v izbe s teplotou nižšou ako 21 stupňov Celzia, dopomôžete správnemu fungovaniu melotonínu. Tento hormón reguluje spací a zobúdzajúci sa cyklus, dokáže teda ovplyvniť kvalitu spánku. Jeho ďalšou výhodou je schopnosť boja proti starobe. Podporuje totiž rast buniek, ktoré produkujú kolagén a elastín. Práve týmto spôsobom váš vzhľad zázračne omladne, nehovoriac o dobrom pocite z vlastného tela a výzoru.

Menej stresu

Keď spíte, vaše telo produkuje menej stresového hormónu, obzvlášť medzi desiatou a druhou hodinou ráno. Po tomto časovom rozmedzí dochádza k nárastu stresového hormónu, čím sa organizmus pripravuje na začiatok dňa. Ak zvyknete byť dlho do noci hore, mali by ste vedieť, že váš stresový hormón sa vyšplhá do nebeských výšin. To privodí nielen stres, ale aj hlad. Spánkom bez pyžama však dokážete predísť tomu, aby ste sa v tomto čase zobudili, pretože telesná teplota zostane konštantná po celú noc.

Zdroj: Getty Images

Zdravé genitálie

Oslobodenie genitálií od vrstiev oblečenia a spodnej bielizne im dáva priestor na prevetranie. "Svojim pacientom stále hovorím, aby genitálie na noc oslobodili a odhodili preč spodnú bielizeň," uviedla gynekologička Shazia Maliková z londýnskej ženskej nemocnice Portland Hospital. V teple pod perinou je väčšia pravdepodobnosť, že sa genitálne baktérie rozšíria a namnožia. Najlepšia spodná bielizeň je vyrobená z čistej bavlny a musí byť praná na osemdesiatich až deväťdesiatich stupňoch, aby všetky baktérie naozaj vymizli. Výskum Standfordskej univerzity pozoroval päťsto mužov po dobu jedného roka a ich kvalitu spermií na základe spodnej bielizne, ktorú nosili cez deň i v noci. Muži, ktorí cez deň uprednostnili boxerky a v noci spali nahí, mali o 25 percent menej poškodené spermie.

Pomôže to vzťahu

Za týmto netreba hľadať vedecké vysvetlenia. Spanie bez pyžama prirodzene privádza dvoch partnerov bližšie k sebe, zvlášť po sexuálnej stránke. Okrem toho dotyk "telo na telo" stimuluje v organizme hormón oxytocín, ktorý zmierňuje stres a posilňuje imunitný systém.