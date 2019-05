Vďaka evolúcii sa na Zemi objavil druh, ktorý vyhynul ešte v praveku

Druh chriašteľa, ktorý podľa odborníkov vyhynul pred 30 000 rokmi, sa vyskytol v atole zvanom Aldabra v Indickom oceáne. Tento bielo-hrdlý druh vtáka sa kedysi prirodzene vyskytoval na Madagaskare. Najnovšie zistenia však dokazujú, že vďaka evolúcii nevyhynul úplne. Tá totiž spôsobila, že druh v Aldabre sa vyvinul nezávisle od madagaskarského druhu, preto nedokáže lietať.

"Ide o prvý prípad opakovaného vývoja podobných alebo paralelných štruktúr toho istého predka, ale v rôznych obdobiach," vyhlásil hovorca Univerzity v Portsmouthe. Doplnil, že tento druh chriašteľa je kolonizátorom, ktorý z Madagaskaru migroval pri častom náraste populácie. Jedna skupina migrovala do Aldabry, kde nemala prirodzených predátorov ako napríklad vtáka dodo. To je dôvod, prečo stratila schopnosť lietať.

Vyhynutý vták dodo Zdroj: Getty Images

"Aldabra zanikla, keď ju zaplavilo more pred vyše 136 000 rokmi a spolu s ňou zanikla aj všetka fauna a flóra," uviedol hovorca. Keď hladina mora klesla, vedci preskúmali fosílie staré asi 100-tisíc rokov. Kosti vtákov spred záplavy porovnali s kosťami chriašteľa vyskytujúcom sa po záplave. Zistili, že krídlová kosť nevykazovala známky schopnosti lietať a členková kosť rovnako značila, že druh chriašteľa po záplave nedokáže lietať. "To znamená, že z jedného madagaskarského druhu sa vyvinuli dva nelietavé druhy chriašteľa s časovým odstupom niekoľko tisíc rokov. Doposiaľ nevieme o žiadnom inom druhu vtáka, ktorý by tento úchvatný fenomén demonštroval tak dobre, ako chriašteľ z atolu Aldabra," dodal spoluautor štúdie David Martill.