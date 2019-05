VIDEO Vedci sa ponorili do oceánskej priekopy a narazili na záhadného živočícha

INDICKÝ OCEÁN - Nečakaný pohľad sa naskytol potápačovi Victorovi Vescovovi počas expedície The Five Deeps. Po prvý raz totiž vo vodách Indického oceánu zachytil podivné stvorenie pripomínajúce medúzu, o ktorom sa doteraz nezmienila žiadna z podobných podmorských výprav. Členovia výskumného tímu už živočícha identifikovali.

Victor Vescovo žiari nadšením. Ako prvému sa mu totiž podarilo zachytiť zvláštneho plávajúceho živočícha v priekope Jáva. Práve toto miesto je označované ako najhlbší bod Indického oceánu. "Ani nevieme, k čomu to máme prirovnať. Pripomína to medúzu," uviedol šéf expedície doktor Jamieson s tým, že ide o druh plášťovca.

Zdroj: YouTube/The Five Deeps Expedition ​

Tieto plody mora sú špecifické svojím povrchom nazývaným tunicín, ktorý je chemicky podobný celulóze. "Zvyčajne sú veľkým chápadlom ukotvené na dne mora a nie je pre ne typické, že sa vznášajú. To nás zmiatlo. Znamená to, že tento živočích je schopný filtrovať potravu priamo z vody," doplnil Jamieson.

Victor Vescovo Zdroj: Facebook/Five Deeps Expedition

Expedícia vo vodách Indického oceánu je už treťou v rámci The Five Deeps. Ponor do priepasti Jáva v hĺbke 7192 metrov je vôbec prvý, ktorý absolvovali ľudia s modelom ponorky Triton 36000/2. Tá disponuje obmedzujúcim faktorom DSV.

Zdroj: Facebook/Five Deeps Expedition

Ponorka už zachytila viacero zaujímavých poddruhov žijúcich na dne oceánu. Expedícia potrvá do septembra 2019, no už teraz ďaleko presiahla svoje plány. Jej pôvodným cieľom bolo iba potvrdiť, že táto oblasť je najhlbšia v Indickom oceáne a z jej dna mali byť odobraté vzorky. Lenže už doteraz bolo uskutočnených viacero výnimočných krokov, a to:

- išlo o prvý ponor na dno Indického oceánu.

- bolo uskutočnených najviac sólových ponorov jednotlivcami, pričom tri z nich, ktoré boli hlbšie ako 7000 metrov, absolvoval Vescovo.

- išlo o prvý ponor na dno priepasti Jáva.

- počas expedície boli odobraté prvé vzorky zlomového pásma Diamantina v Indickom oceáne nachádzajúcom sa viac ako 1200 kilometrov západne od austrálskeho pobrežia.

- boli objavené aspoň štyri nové druhy živočíchov vrátane spomínaného plášťovca.