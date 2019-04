FOTO Neuhádnete, koľko má táto sexi brunetka rokov! Vo forme sa udržiava vďaka sexu s mladšími

Keď sa ľudia pozrú na Kym, myslia si, že má krátko po štyridsiatke. Ona ale pritom o pár rokov oslávi už šesťdesiatku. Jej vzhľad ale nie je len výsledkom zdravej životosprávy. Recept mladosti podľa nej spočíva aj v tom, že odmieta mužov, ktorí majú päťdesiat rokov a viac. "Títo muži sú už skrátka starí. Nielen vo výzore, ale aj mentálne a vo všetkom, čo a ako robia," myslí si o vekovej kategórii, ktorá je od nej samotnej paradoxne mladšia. Sama však pripúšťa, že aj keby chcela muža vo svojom veku, bolo by to komplikované. Buď sú to totiž vdovci, rozvedení muži alebo takí, čo obháňajú mladšie. "Jedno však majú spoločné - svoju obľúbenú krčmu, pivné brucho a málo vlasov," povzdychla si atraktívna brunetka.

Zdroj: Facebook/Kym Vincenti

Matka dospelého syna má rada po svojom boku muža, ktorý je aktívny a neustále vymýšľa niečo nové. Miluje, keď muži o seba dbajú a dávajú si pozor na to, čo si oblečú a zjedia a snažia sa dobre vyzerať. Tiež ju odrádzajú najmä plešivci. Jej bývalý manžel, s ktorým žila desať rokov, bol od nej o desať rokov mladší. "V skutočnosti neobháňam žiadnych zajačikov. Môj posledný partner mal 48, vyzerá dobre a stará sa o seba," hovorí. Kym vraj často oslovujú a skúšajú to na ňu muži okolo tridsiatky Ona im však vždy povie, že má syna v ich veku, i tak je ale ťažké sa ich zbaviť. Táto veková kategória ju však odrádza a nevie si predstaviť, ako by to v takomto vzťahu fungovala. "Potrebujem sa s niekým rozprávať o témach, ktoré sú mi blízke. Neviem, ako by som to zvládala, keby sme sa rozprávali o hudbe alebo filmoch, ktorým vôbec nerozumiem. Ideálne je to s mužom, ktorí má okolo 45 rokov."

Zdroj: Facebook/Kym Vincenti

Vincentiová najradšej randí na lavičke v parku a nie v reštauráciach a baroch a odmieta online vzťahy. V minulosti žila aj v zahraničí a svojho času trpela nadváhou. Podarilo sa jej ale schudnúť a v súčasnosti pravidelne cvičí jogu a dáva si pozor na to, čo jedáva. Nakoniec sa všetko odzrkadlí na celkovej kondícii a výkone v posteli. So sexom je teraz na tom lepšie, ako keď bola mladá. "Vtedy som bola hanblivá, nevedela som, čo chcem. Nedá sa to porovnať s tým, čo prežívam teraz," vraví spokojne Angličanka. A čo odkazuje mužom? "Začnite sa o seba starať, prestaňte sa napchávať nezdravým jedlom, vybehnite do posilňovne, flirtujte aspoň raz týždenne a tiež raz týždeň vypnite. Potom budete mať šancu u žien, ako som ja."