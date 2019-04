Prevratné zistenie o ľudských jazykoch: Toto vedci naozaj nečakali

Zistenia naznačujú, že chuť a vôňa jedla sa spájajú už na našom jazyku a nie až v mozgu. Výskumníkov inšpirovala otázka, či by ľudské jazyky boli schopné rovnakej funkcie ako tie hadie. Hady čuchajú vzduch prostredníctvom jazyka, ktorý vyplazujú von. Odborníci zistili, ako presne sú jednotlivé príchute vytvorené, preto navrhujú vyvinúť látku na modifikáciu chuti. Tá by mohla napríklad pomôcť bojovať pri chorobách súvisiacich so stravovaním.

Vedci z Centra chemických chutí Monell vo Philadelphii a z Univerzity v New Yorku využili genetické a biochemické metódy na štúdium ľudských chuťových buniek vypestovaných v Petriho miske. Zistili, že obsahujú mnoho rovnakých kľúčových molekúl, ktoré sa nachádzajú aj v čuchových receptoroch. Dokázali tiež, že chuťové bunky reagujú na pachové molekuly rovnakým spôsobom ako čuchové bunky. Jedna chuťová bunka na jazyku v sebe obsahuje ako chuťový receptor, tak aj zápachový.

"Náš výskum pomáha vysvetliť, ako pachové molekuly modulujú vnímanie chuti. To môže viesť k rozvoju chuťových modifikátorov na báze zápachu, ktoré môžu pomôcť v boji proti nadmernému používaniu soli či tukov, čo úzko súvisí s chorobami ako cukrovka alebo obezita," uviedol autor výskumu, bunkový biológ Mehmet Hakan Ozdener. To znamená, že jedlo by mohlo byť vyrábané sladšie, než je v skutočnosti a to by pomohlo minimalizovať túžbu zjesť viac.

Je to práve čuch, ktorý nám pomáha rozoznávať jednotlivé potraviny. Chuť je zodpovedná za vyhodnotenie výživovej hodnoty jedla a prípadne odhalenie potenciálnej toxicity potraviny. "Prítomnosť čuchových receptorov a chuťových receptorov v tej istej bunke nám poskytuje vzrušujúce možnosti výskumu interakcie zápachu a chuťového stimulu na jazyku," dodal Ozdener.