Chcete začať podnikať? Nemusíte mať ani peniaze, ani nápad, takto sa to dá

BRATISLAVA - Chceli by ste rozbehnúť vlastný biznis? Neviete, s čím začať podnikať a nemáte ani veľa peňazí na rozbeh? Nie je to problém. Juraj Kováč vystúpil na konferencii TEDxNitra s prezentáciou o tom, ako sa človek môže naštartovať a rozbehnúť bez ohľadu na to, v akej pozícii sa nachádza: či je nezamestnaný, alebo zamestnanec, či má, alebo nemá veľa peňazí, či má, alebo nemá podnikateľský nápad. Pozrite si zaujímavé video plné inšpiratívnych myšlienok a nápadov.