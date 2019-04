Ľudia si pretierali oči a nechceli tomu veriť: Tri ženy sexovali uprostred ulice!

Ženám v centre Brisbane evidentne neprekážala prítomnosť cudzích ľudí pri ich sexuálnych aktoch. Očitý svedok potvrdil, že v čase orgií okolo žien prešlo minimálne desať ľudí. "Všetci sa na nich dívali z diaľky, no nezdalo sa, že by im to prekážalo," uviedol.

Jeden z okoloidúcich napokon zalarmoval queenslandskú políciu. Jej hovorca informoval, že ženy súdené nebudú, pretože neexistujú dostatočne silné dôkazy na to, aby boli usvedčené. Viacerí svedkovia si ale myslia, že ženy si nejakú formu trestu zaslúžia. "Keď sme okolo nich prechádzali, jedna z nich sa nás spýtala, či by sme ich nezaviezli domov," povedal jeden z nich s tým, že aktérky boli zjavne opité.

Novozískané zábery údajne zachytávajú, ako si jedna zo žien roztrhla šaty a odhalila prsia. Potom si ľahla na zem s rozkročenými nohami a úplne tak zablokovala chodník. No keďže na videu nie je zreteľne vidno genitálie, ženy nebudú z ničoho obvinené. Usvedčiť ich na súde by preto bolo veľmi komplikované.