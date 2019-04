VIDEO neuveriteľnej komédie: Dvaja vodiči si viac ako hodinu blokovali parkovacie miesto

Hlavnými účinkujúcimi sú vodiči čierneho a strieborného auta. Viac ako hodinu strávili súperením o parkovacie miesto pozdĺž chodníka. Strieborné auto podľa všetkého blokovalo to čierne, ani jedno z nich teda nemohlo parkovať na mieste.

Vodiči áut dokonca zapli výstražné svetlá, pretože brzdili premávku. "Ak by to bol šport, blížili by sa k polčasu," uviedol ženský hlas vo videu a zároveň sa pýta, kto fandí čiernemu vozidlu a kto striebornému.

PLOT TWIST pic.twitter.com/zN2cGtsIa5 — chicken tikka mariah (@Mrhflrs) 2. apríla 2019

Podľa očitého svedka zjavne došlo k situácii, kedy chcel vodič čierneho auta parkovať na mieste, no rozhodol sa doň zacúvať. Vodič strieborného vozidla prišiel na miesto zhruba v rovnakom čase, chcel doň ale zaparkovať predkom.

Po viac ako hodine konečne došlo k zvratu. Auto, ktoré parkovalo pred čiernym, odišlo. Obe vozidlá mali teda dostatok miesta na parkovanie. Vodiči rýchlo zaparkovali, no nejaký čas ešte ostali sedieť vnútri. "Boja sa jeden druhého alebo im je to len trápne?" pýta sa jeden z používateľov Twitteru. Vodič strieborného auta napokon vystúpil a celú túto tragikomédiu ukončil.