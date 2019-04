Žena (35) prežila sedem jednorazoviek za sedem dní: Dôležité zistenie po sex maratóne

Keď sa Nadiina potreba po fyzickom kontakte stala neovládateľnou, kolegyňa jej poradila, aby napísala chlapíkovi menom Ryan. Nadia sa s ním stretla a v priebehu hodiny bolo po všetkom. Po sexe plakala, ale podľa jej slov išlo o slzy radosti. "Cítila som sa živá. Cítila som sa ako ja. Milovala som to," prezradila blogerka, ktorá na konci manželstva cítila frustráciu a nevyslovené túžby.

Zdroj: Facebook/Nadia Bokody

Týmto začala svoju sedemdňovú sexuálnu "expedíciu" s rôznymi osobami. Po Ryanovi prišiel Matt, perfektne stavaný námorný potápač. Na Nadiinu otázku, či nechce sex, odpísal takmer okamžite. Po akte Nadia vedela, že Matta už nikdy v živote neuvidí. Neskôr sa rozhodla, že svoje hranice posunie ďalej. V pondelok k sebe domov pozvala tridsiatničku Lisu. Podľa jej slov Lisa vyžarovala sexualitu a ženskosť a zároveň pôsobila ostro. V utorok to skúsila s tesárom Mattom, z ktorého sa vykľula Bokodyovej "sexuálna spriaznená duša". "Previedol ma neznámymi ríšami extázy, medzi bolesťou a rozkošou."

Zdroj: Instagram/Nadia Bokody

V stredu sa Nadia stretla s vojakom Stevom. Povedal jej, že na ďalší deň opúšťa krajinu, preto Nadia z noci s ním vyťažila maximum. Na ďalší deň priznala, že sa cíti unavená, no už mala naplánované rande s Angličanom Benom. Nemienila sa s ním vyspať, no pár koktailov zmenilo jej názor. "Chcela by som Ryanovu dychtivosť a Tedovo sexuálne sebavedomie, ale s Mattovou nezainteresovanosťou a Lisiným jemným, zmyselným dotykom," povedala Austrálčanka.

Zdroj: Instagram/Nadia Bokody

Keď sa jej sexuálne nabitý týždeň skončil, Nadia bola totálne vyšťavená a vyčerpaná. "Vypustila som z hlavy všetko, čo som vedela o láske, túžbe a sexuálnom potešení. Pomohlo mi to nájsť novú cestu k sebe samej do čias, keď som bola niekoho manželkou, priateľkou alebo obyčajnou osobou na flirt," dodala na záver. Toto zistenie pre ňu bolo skutočným pokladom.