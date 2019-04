Tehotná žena bola na ultrazvuku: Poznámka manžela ju dorazila, odchádzala odtiaľ s plačom

LONDÝN - Tehotná žena podstupovala ultrazvukové vyšetrenie, pri ktorom bol aj jej manžel. Pri pohľade na obrazovku sa manželka rozplakala, dojal ju jednoducho fakt, že čaká dieťa. Muž jej pripomenul, že na splodenie potrebovala práve jeho a nebral ohľad na to, aké náročné je tehotenstvo pre jeho ženu. Užívatelia ho za to poriadne skritizovali.

Neznáma Britka v siedmom mesiaci tehotenstva išla na ultrazvuk. Je bežné, že ženy sú v tomto období citlivejšie ako inokedy. V ambulancii sa pri pohľade na plod rozplakala od dojatia a manžel sa ju snažil upokojiť. Jeho slová ju ale naopak nahnevali.

"Moja žena sa rozplakala a potom povedala "nemôžem uveriť tomu, že vytváram človeka". Počkal som, kým odíde lekár z ambulancie a jemne som jej pripomenul, že rodičmi sa staneme obaja, nielen ona," napísal užívateľ na stránke Reddit. Ďalej spresnil, že manželkine slová o tom, že tvorí nového človeka, nie sú pravdivé, pretože polovicu genetického materiálu dodal otec. Žena sa rozplakala a uviedla, že jej manžel nedokáže oceniť, aké náročné je tehotenstvo pre jej telo.

Zdroj: thinkstock.com

S odstupom času muž priznáva, že to so svojou reakciou prehnal. "To, že ju obdivujem, jej dokazujem skutkami, nie slovami. Len si nemyslím, že je spravodlivé tvrdiť, že som ku vzniku našej dcéry nijako neprispel," pokračuje.

Na jeho príspevok reagovalo množstvo ľudí. "Jediné, čo si urobil, bolo, že si to do nej napálil. Ona je tá, ktorá sa musí vyrovnať s hormonálnymi a telesnými zmenami," píše sa v jednom z komentárov. "Som idiot. Neviem, čo som si o sebe myslel. Ospravedlním sa jej a urovnám to s ňou, akokoľvek budem môcť," pripísal neskôr muž ku svojmu pôvodnému príspevku.