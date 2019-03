Mladík pracuje ako eskort a zarába tisíce: Jeden klient chcel odo mňa šialenosť, odmietol som

Lothario, ktorý pracuje ako eskort tri roky, hovorí o svojom povolaní ako o divokej jazde plnej vzrušenia. "Iba som to skúsil a zavesil som fotku na internet. Po dvoch týždňoch mi prišla prvá ponuka. Odvtedy to výborne funguje," začína svoje rozprávanie. O džobe na polovičný úväzok vie iba jeden jeho priateľ. Mesačne si ako spoločník dokáže zarobiť 4 000 až 10 000 libier. Ženy ho kontaktujú cez stránku Gentlement4Hire, prostredníctvom ktorej si s ním dohodnú miesto a čas stretnutia.

Zdroj: Getty Images

Klientami Lotharia nie sú len ženy, ale aj manželské páry. "Veľmi veľa mužov sa chce pozerať na to, ako sa milujem s ich ženami. Ja by som to ako partner nikdy nestrpel, ale keď si to želajú, vyhoviem im," hovorí. Sú však určité hranice, za ktoré by nikdy nešiel. Vždy vraj odmieta, aby ho niekto natáčal, pretože nechce, aby takéto video skončilo na nejakej sociálnej sieti. Raz mladíka oslovil jeden muž a chcel od neho, aby sa miloval s jeho manželkou a on by mu pri tom očuchával chodidlá. Nešiel do toho a zablokoval si pre istotu aj jeho číslo.

Bláznivé nápady sa veľmi často rodia aj v hlavách žien. Musel už napríklad predstierať, že je fitness tréner. Prišiel do kancelárie a mal sex s klientkou, ktorá sa inšpirovala knihou 50 odtieňov sivej a požadovala od neho istú dávku dominancie. Lotharia často kontaktujú osamelé ženy, ale aj tie, ktoré potrebujú uniknúť pred manželskou nudou a chcú, aby ich stretnutie zostalo v anonymite.

Bohaté zadané ženy mu ochotne zaplatia aj dovolenku a požadujú za to určitú dávku diskrétnosti "Už som si vypracoval zaujímavú bohatú klientelu, s ktorou som precestoval takmer celý svet. Absolvoval som plavbu v Stredomorí, lietal som helikoptérou nad Grand Canyonom, bol som v Argentíne a užíval si aj v luxusnom rezorte na Maledivách."

Zdroj: Getty Images

Zatiaľ ho vraj nikto neprichytil a verí, že to tak aj zostane. Stretol sa aj s ponukami od dvadsiatničiek, ktoré od neho chceli, aby ich pripravil o panenstvo. Nejde však vždy iba o sex. Ženy niekedy potrebujú iba spoločnosť na večierok alebo na svadbu alebo sa chcú iba dobre zabaviť pri večeri a nemajú záujem s niekým sa záväzne zoznamovať. Lotharia tento spôsob obživy stále baví. Vo chvíli, keď pocíti nudu alebo únavu, tak s tým jednoducho skončí. "Určite nastane bod, keď sa budem chcieť usadiť, ale zatiaľ o tom neuvažujem," uzavrel.