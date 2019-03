FOTO Lekárov udivil neuveriteľný nález v lícnej kosti mladíka (30): Za všetko mohol kamión

Keď v meste Lesosibirsk v Krasnojarskom kraji upaľoval po jednej z ciest kamión, vyletela z neho skrutka a skončila pod okom Antona Bakuleva, ktorý prechádzal okolo. Viac ako šesťcentimetrový kovový útvar zostal zapichnutý v oblasti jeho čeľuste. "Cítil som v ústach chuť kovu a prenikavú bolesť. Vôbec som nevedel, čo sa deje," spomína si.

Zdroj: profimedia.sk

Na pomoc mu pribehol muž, ktorý vyskočil z okoloidúceho auta a vzal Antona na pohotovosť do miestnej nemocnice. Krvácajúcu ranu mu lekári síce zašili, ale so zapichnutou skrutkou si neporadili. Pacientovi urobili röntgen a keď zistili, čo mu tam zostalo, musel čakať do druhého dňa, kým ho previezli do regionálnej nemocnice.

Zdroj: profimedia.sk

"Iba pár milimetrov rozhodlo o tom, že pacient neprišiel o oko," povedal chirurg Ivan Kan, ktorý Bakulevovi z rany úspešne vyoperoval 6,2 cm dlhú skrutku s maticou. Stále má problém so zrakom, ale malo by sa to zlepšiť. Paradoxom je, že šofér kamiónu, ktorý celý úraz spôsobil, ani len netuší, že muža takmer pripravil o život. "V tom obrovskom nešťastí som mal zároveň veľké šťastie. Ďakujem neznámemu mužovi, ktorý ma previezol do nemocnice. Mohol ma tam nechať a napriek tomu mi pomohol," dodal Anton.