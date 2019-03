Lekári v šoku, pacient mal bielu krv: Desivý dôvod, od smrti ho delili len hodiny

Tridsaťdeväťročný Nemec sa podľa časopisu Annals of Internal Medicine, ktorý o prípade informoval, sťažoval po príchode do univerzitnej nemocnice na bolesť hlavy, nevoľnosť a zvracanie. Neskôr upadol do bezvedomia.

Po odbere jeho krvi ostali lekári poriadne prekvapení. Bola totiž biela. Testy odhalili, že išlo o tuk, ďalšie vyšetrenia preukázali, že obézny pacient trpí hypertriglyceridémiou. Toto ochorenie spúšťa zvýšený podiel hladiny triglyceridov. Mastné kyseliny obsiahnuté v týchto tukoch sú základným zdrojom energie pre fungovanie buniek, lenže v prípade tohto muža bola ich hladina prekročená viac ako stonásobne. Kým prípustná hodnota je 150 mg/dl, on mal v krvi až 18 000 mg/dl.

Zdroj: Getty Images ​

Lekári sa preto urýchlene rozhodli pre plazmaferézu, čiže pre oddelenie krvnej plazmy od krvných teliesok. Krv muža bola ale natoľko hustá, že upchala prístroj, ktorý sa na tento zákrok bežne používa. Tím na jednotke intenzívnej starostlivosti preto pristúpil k tradičnému púšťaniu žilou, vďaka čomu sa nakoniec podarilo pacienta zachrániť.

Z jeho tela vytiekli dva litre tukom nasiaknutej krvi, ktorú nahradili červenými krvinkami a plazmou darcu. "Hladina triglyceridov v tele tohto pacienta klesla dva dni po zákroku," uviedli lekári vo svojej správe s tým, že síce pri tom použili metódu starú niekoľko storočí, no zato stále veľmi efektívnu.