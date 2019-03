Dvojica pobúrila jedinou FOTO svojich fanúšikov: Nie ste normálni, takto riskovať!

Mladí Portugalčania sú neustále na cestách a radi ich spolu dokumentujú. "Je úžasné cestovať, poznávať a vždy vidieť a skúsiť niečo iné. Treba si užívať tú úžasnú jazdu, ktorá sa volá život," nadchýnajú sa.

Zdroj: Instagram/explorerssaurus

Lenže užívať sa dá iba dovtedy, kým sú ľudia zdraví. A práve po zverejnení ich fotografie zo Srí Lanky sa väčšina užívateľov zhodla v tom, že ani jeden z nich príliš nepremýšľal nad hodnotou ľudského života. Akýkoľvek adrenalínový zážitok je zážitkom iba do chvíle, kým neriskujeme vlastný život. A na tejto fotke ho Raquel a Miguel očividne riskujú. Dievčina je zachytená, ako doslova visí z idúceho vlaku, zatiaľ čo jej priateľ ju bozkáva na čelo.

Zdroj: Instagram/explorerssaurus

Od užívateľov si za takéto riskovanie vyslúžili poriadnu dávku kritiky. Dvojica sa bráni a tvrdí, že vlak šiel veľmi pomaly, takže sa nemohlo nič stať. No takýto argument ľudí vôbec nepresvedčil. "Je to hlúpo nebezpečné. A je úplne jedno, či išiel vlak pomaly alebo rýchlo. Ostáva len dúfať, že toto nebude nikto kopírovať," píšu viacerí. "Niečo takéto by nemalo byť zverejňované na sociálnych sieťach," vyzývajú. Našli sa však aj takí, ktorých krása záberu nadchla a jedna užívateľka všetkým odkazuje, že obaja mladí ľudia majú právo sami rozhodnúť o tom, ako naložia s vlastným životom.