FOTO Žena zdedila starý písací stôl: V tajnej zásuvke objavila hotový poklad

Tridsaťsedemročnej Amy nedávno odkázal jej vzdialený príbuzný starý písací stôl v gregoriánskom štýle s troma zásuvkami. V jednej z nich našla zlatú mincu starú 650 rokov. Podľa Dona Collinsa zo spoločnosti Hansons Auctioneers je to veľmi vzácny kúsok, vraj nič také nikto nevidel už päťdesiat rokov.

Zdroj: profimedia.sk

Mincu Raymond IV Prince of Orange Franc A Pied z roku 1365 Clappová ponúkla do dražby, ktorá prebehne už tento mesiac. Vyvolávacia cena začne od 1200 až 1800 libier, no aukcia by ju mohla "vyhnať" až na dvojnásobok.

Zdroj: profimedia.sk

"Viem, že písacie stolíky ako tento majú často tajné zásuvky, ktoré sa niekedy nazývajú zásuvky na mince. Vždy ich preto skontrolujem," povedal Edward Rycroft z aukčného domu v meste Etwall. Už na prvý pohľad vedel, že minca od Amy je niečím zvláštna. Výťažok z jej predaja plánuje súčasná majiteľka venovať na charitu.