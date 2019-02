Mladí ľudia, pozor, ak máte finančné problémy! Ani netušíte, aká pliaga vám hrozí

Stres, zlá nálada a sklamanie môžu ovplyvniť zdravie. A ak sú dlhodobé, môžu byť až osudové. Napríklad finančné problémy, najmä keď sa pravidelne opakujú, vystavujú človeka nebezpečenstvu, že bude trpieť kardiovaskulárnymi problémami a všeobecne môže z najrôznejších príčin zomrieť. Ukázala to štúdia Miamskej univerzity, v ktorej rámci sa analyzoval dopad, aký mala ekonomická neistota na takmer 4000 mladých dospelých Američanov.

Zdroj: Getty Images

Nápad na jej realizáciu sa zrodil z konštatovania, že dnes sú ekonomické problémy mnohých mladých Američanov horšie než pred niekoľkými desiatkami rokov. Podobnú tendenciu môžeme pozorovať aj v Taliansku; roky krízy, nestabilita a zmeny v globálnej politike a ekonomike spôsobili, že finančná situácia mnohých mladých Talianov je neuspokojivá. Vo veľa prípadoch musia dnes mladí ľudia žiť v ekonomickej neistote a s kolísavými príjmami. Odhaduje, že napríklad v Amerike takmer polovici mladých ľudí v priebehu rokov klesal príjem. To ukazuje na významný jav, ktorého možné dopady na ľudské zdravie však boli doposiaľ len málo študované.

Americkí vedci použili údaje z dlhodobej štúdie týkajúcej sa rizikového kardiovaskulárneho vývoja u mladých dospelých, zahŕňajúcej tisíce mladých Američanov od začiatku 90. rokov minulého storočia. Týmto spôsobom mohli vyhodnotiť, ako sa zmenili príjmy asi 4000 účastníkov štúdie od roku 1995 do roku 2005. A ako sa potom v nasledujúcom desaťročí (2005-2015) zmenil ich zdravotný stav. Vedci sa zamerali predovšetkým na prípady finančnej nestability definovanej 25-percentným poklesom kúpyschopnosti v rozmedzí dvoch rokov.

Zdroj: Getty Images

Tieto údaje vypovedajú jasne o tom, že finančná tieseň zvyšuje takmer o dvesto percent riziko, že človek v nasledujúcich desiatich rokoch zomrie alebo že bude trpieť kardiovaskulárnymi problémam, ako je infarkt, mŕtvica či srdečná nedostatočnosť. Nie je jasné, prečo sa tak deje, ale je pomerne ľahké vyvodiť hypotézu - stačí, ak vezmeme do úvahy zlé návyky ako fajčenie alebo alkohol, ktoré finančné problémy prehlbujú alebo ich so sebou prinášajú. Finančná tieseň taktiež sťažuje prístup ku zdravotnej starostlivosti. A dopady na verejné zdravie sú tiež jasné. Pre mladých dospelých sú opakované finančné problémy reálnym rizikovým faktorom pre kardiovaskulárne zdravie. Preto by sa táto problematika mala dostať pod kontrolu, mali by sa zavádzať skríningové programy a prijímať preventívne stratégie.