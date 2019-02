VIDEO Modelka (32) zažila na pláži nečakaný útok: Divé prasa si pochutilo na jej zadku

Okrúhle pozadie Lewinovej pritiahlo pozornosť prasiat, ktoré sa bežne pohybujú na bahamskej pláži. Stádo ošípaných vbehlo do záberu fotografa presne v čase, keď mu krásna Venezuelčanka pózovala. Výraz vysmiatej modelky skamenel okamžite, ako na svojom vypestovanom zadku ucítila svinský rypák. Prasiatkam sa Michelle zrejme páčila, pretože ju následne ešte trochu popreháňali po pláži.

Zdroj: Youtube/POPY VIRAL

Fotografovanie Michelle sa neskôr obmedzilo iba na jednu časť jej zraneného tela.

Zdroj: Youtube/POPY VIRAL

Nečakaný útok divých ošípaných zverejnila na svojom Instagrame a jej fanúšikovia nešetrili komentármi. "Urobil by som to isté ako to prasiatko. Je to láska na zahryznutie," napísal jeden z nich.