VIDEO Mladík nakrútil v kuchyni záhadné príšerky: Experti sú zmätení, nepomohla ani analýza

"Toto našla moja mama v kuchyni, neviete, čo to je? Jeden z nich je stále nažive a je to vážne desivé," opísal svoje video plné záhadných tvorov Tim. Zábery okamžite nakopli fantáziu užívateľov, ktorí podivné živočíchy priradili k mutantom myší, maličkým netopierom, ale aj k bytostiam z mimozemskej civilizácie.

Čudné potvorky z príspevku sa rozhodli preskúmať odborníci z University of Sydney a z Austrálskeho múzea. A kým experti z Austrálie nedokázali zadefinovať, čo sa to vlastne doma u Clerka objavilo, ich kolegovia z Nového Zélandu mali hneď niekoľko alternatív. "Sú to končatiny mole. Zvyšnú časť tela pravdepodobne zožrala mačka," odznel názor pracovníkov z odboru biologickej bezpečnosti Biosecurity New Zealand entomology.

Tím z univerzity v Aucklande si zas myslí, že celé video je iba obyčajný podvod. "Sú to larvy dvojkrídlovcov," vyjadril sa expert na hmyz Eric Edwards, ale vzápätí dodal, že si tým nie je úplne istý. Pôvod živočích teda ostáva záhadou aj naďalej.