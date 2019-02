VIDEO Hotelový hosť sa chcel umyť: Pustil si vodu a hneď ho prešla chuť

Hostia v hoteli Maxwell, ktorý je súčasťou hotelovej siete Marriott International, zažili skutočne nepríjemnú situáciu. Z vodovodného kohútika v izbách sa valila neidentifikovateľná hnedá tekutina. Minimálna cena za izbu v hoteli sa pritom šphá v prepočte na približne 130 eur.

"Toto je to, čoho sa dočkáte, keď sa ubytujete v hoteli Maxwell v New York City a ráno zapnete kohútik na horúcu vodu," okomentoval Ashwanden video, ktoré zverejnil na Twitteri. "Žiadne ospravedlnenie, zrejme je to ‚normálne‘, keď sa kanalizačná práca dostane do kohútikov."

So this is what you get when you stay @maxwellhotelnyc and turn on the hot taps in the morning. No apology and apparently this is ‘normal’ when the @Nycsanitation have been carrying work to their sewage system over night. #maxwellhotel #spg @marriott pic.twitter.com/oKvhhYerxk