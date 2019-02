V lístí na FOTO sa ukrýva obrovská hrozba: Ak ju dokážete nájsť, ste naozaj dobrý!

BRISBANE - V okolí austrálskeho Brisbane sa "potuluje" jedovatý had, je takmer nemožné ho uvidieť. Telo skrýva pod listami, viditeľná je len hlava a chvost. Spozorovala ho miestna spoločnosť na odchytávanie hadov, ktorá chce v tejto súvislosti varovať verejnosť.

Pred niekoľkými dňami zverejnila organizácia Snake Out Brisbane Snake Catchers fotografiu, ktorá zachytáva prefíkané maskovanie jedovatého hada. Jeho telo sa nachádza zahalené pod listami, rozlíšiť sa dá iba hlava a chvost, no vyžaduje si to skutočne pozorný pohľad.

Podľa odborníkov ide o pakobru červenobruchú, ktorá je jedným z najbežnejšie sa vyskytujúcich sa hadov na východnom pobreží Austrálie. Odchytávači hadov vyzvali širokú verejnosť, že keď náhodou hada nájdu, nech ich okamžite kontaktujú. Doposiaľ sa to ale nikomu nepodarilo. Tento druh hada je plachý, no keď je vyprovokovaný, útočí.

Fotka takmer neviditeľnej pakobry mnohých ľudí vystrašila. "Kriste Pane! V živote by som si ho nevšimol," napísal jeden z užívateľov. Hadie uhryznutie spôsobuje opuch daného miesta, krvácanie, zvracanie, bolesť hlavy, brucha, hnačku, potenie či všeobecnú slabosť.