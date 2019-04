Malá nehoda spred 60 rokov spôsobila pohromu: VIDEO Ľudia v tomto meste zažívajú strach

Ropuchy sa v meste začali objavovať v uplynulých týždňoch v záhradách, bazénoch, na chodníkoch i príjazdových cestách.

"Tie ropuchy sú všade, je ich veľa, pokrývajú každý štvorcový decimeter," povedala miestna obyvateľka Jenni Quashaová. "Nemôžete ani prejsť cez trávu, aby ste na nejakú nestúpil," dodala. "Nie sú to stovky, sú ich tisíce," uviedla Carollyn Riceová.

Zdroj: YouTube/WPTV News | West Palm Beach Florida

Floridské médiá identifikovali premnožené obojživelníky ako ropuchy obrovské (Rhinella marina). Tieto žaby sa pôvodne v Spojených štátoch nevyskytovali, ich prirodzenou domovinou je Stredná a Južná Amerika.

Ich prítomnosť na Floride sa datuje od roku 1955, keď ich zhruba stovka nešťastnou náhodou utiekla obchodníkovi so živými zvieratami na letisku v Miami.

Ropuchy obrovské vylučujú z hlavy toxickú, mliečnu tekutinu, keď sa cítia ohrozené, keď ich niekto vezme do ruky alebo keď sa ich dotkne. Táto látka môže spôsobiť podráždenie očí a kože a predstavuje vážne riziko pre mačky a psy, ak by ropuchu zjedli.

Podľa Marka Holladaya, hlavného technika odchytovej služby Toad Busters, vytvorili vytrvalé dažde a teplá zima v tejto oblasti ideálnu klímu pre rozmnožovanie ropúch.

Ropušia liaheň je v jazere na predmestí Mirabella v Palm Beach Gardens. Miestni obyvatelia by mali zabrániť deťom a domácim miláčikom, aby s nimi prišli do kontaktu. "Ak by ich pes alebo mačka prehltli viac, hoci len mláďat, spôsobilo by im to veľký problém," povedal Holladay.

Quashaová dodala, že ropuchy značne ovplyvňujú kvalitu života v tejto oblasti. "Nemôžeme sa kúpať v bazéne, deti sa nemôžu hrať vonku, nemôžeme si posedieť na záhrade," povedala. "Len dúfame, že sa to nejako podarí vyriešiť, aby táto situácia skončila čo najskôr."