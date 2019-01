Dievčina sa dala ako 14-ročná očkovať, z večera do rána ťažko ochorela: Prekvapivý ODKAZ všetkým!

Nová správa publikovaná spoločnosťou Royal Society for Public Health uviedla, že polovica všetkých rodičov malých detí je doslova vystavená dezinformáciám o očkovacích látkach, o ktorých sa diskutuje najmä na sociálnych sieťach. Najčastejším dôvodom, prečo sa ľudia vyhýbajú očkovaniu, je strach z vedľajších účinkov. Preto sa spoločnosť rozhodla zverejniť príbeh Tiffany Yontsovej z Kalifornie, ktorej život sa zničujúco zmenil po podaní očkovacej látky, keď začala trpieť syndrómom Guillain-Barré (GBS). Ide o zriedkavé neurologické ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu periférnych nervov. To má vplyv na množstvo ďalších systémov v tele, narúša funkciu svalov, spôsobuje paralýzu a ťažkosti s dýchaním. Napriek tomu táto žena povzbudzuje rodičov, aby sa nebáli a dali zaočkovať svoje deti.

"Keď so mala štrnásť rokov, zaočkovali ma proti tetanu a záškrtu. Išlo o rutinnú záležitosť, bola som aktívna plavkyňa a moje telo bolo vo fantastickej forme. Bola som silná, mala som úžasnú kapacitu pľúc a len málokedy som mala vážnejšiu chorobu než len nádchu. Všetko sa ale zmenilo z večera do rána," spomína si Tiffany. Ruka, do ktorej ju očkovali, veľmi opuchla. Začala mať problémy s dýchaním a cítila slabosť v celom tele. Náhle dostala zápal pľúc a šesť mesiacov iba ležala. Nemohla sa poriadne hýbať, zle sa jej dýchalo a takmer zomrela. Navyše sa u nej začala objavovať náhodná paralýza. Telo vykazovalo príznaky podobné mŕtvici, takže musela používať invalidný vozík. Lekárom trvalo dva roky, kým zadefinovali diagnózu a zistili, že ide o možný vedľajší účinok spomínanej očkovacej látky.

when i was 14, i received a tetanus-diphtheria vaccine as part of a routine physical. as a competitive swimmer, i was in fantastic shape. my health & my fitness were my life. i was strong, had amazing lung capacity, & rarely caught more than a cold. that changed overnight.