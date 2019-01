Tieto obrázky na Google nikdy nevyhľadávajte! Inak zrejme zažijete nechutný šok

LONDÝN - Vyhľadávanie obrázkov na Google je skvelý spôsob, ako si nájsť alebo doplniť určitý druh informácií. Sú tu však isté slovné spojenia, ktorým by ste sa mali radšej vyhnúť. Ich obrázkové znázornenie totiž nie je vôbec príjemné a vám môže trvať veľmi dlho, kým sa spamätáte z toho, čo uvidíte.

Vyhľadávač Google je vynikajúca pomôcka, ako odhaliť význam zložitých výrazov, ktorú ocenia najmä menej jazykovo zdatní, keď sa potrebujú rýchlo zorientovať v cudzom jazyku. Po zadaní výrazu im vyhľadávač ponúkne nespočetné množstvo možnéstí a zobrazí všetko, čo potrebujú vedieť a najmä vidieť. Zobrazeniu niektorých výrazov je ale lepšie sa vyhnúť, pretože sú hrôzostrašné a môžu doslova zložiť všetky citlivé povahy.

Fournier

Francúzsky basketbalista Evan Fournier, ktorý súčasnosti v hrá v tíme Orlando Magic, upozornil na to, aby si ľudia radšej neznázorňovali obrázky s jeho priezviskom. Fournier gangrena (Fournierova gangréna) je totiž závažné ochorenie postihujúce genitálie mužov a vedie k odumieraniu mäkkých tkanív v tejto oblasti.

Zdroj: TASR/AP

Degloving

Ďalší výraz, ktorému by ste sa mali vyhnúť, je Degloving. Hoci základ slova tvorí slovíčko glove, čiže rukavica, nemá to s týmto kúskom oblečenia absolútne nič spoločné. Po zadaní do vyhľadávača sa vám vyhodia obrázky pacientov trpiacich avulziou, čiže odpadávaním kože.

Zdroj: Getty Images

Harlekýnová ichtyóza

Pokiaľ máte slabé žalúdky, nezadávajte ani výraz Harlekýnová ichtyóza. Najmä pohľad na šupinaté zvráskavené bábätká, ktoré sa narodili s touto diagnózou, núti všetkých premýšľať nad tým, ako sa cítia mamičky, ktorým po pôrode ukážu takéto dieťatko.

Calculus bridge

Tento výraz pripomína matematický vzorec alebo postup, no v skutočnosti ide o dentálne ochorenie označované aj ako tartar. Zuby pacientov sú v tomto prípade obtiahnuté hrubou vrstvou zažltnutého zubného kameňa.

Zdroj: Getty Images

Mouth larva

A nakoniec je tu skúsenosť muža, ktorý sa chcel dozvedieť viac o larvách mole a plánoval zadať do vyhľadávača výraz Moth larva. Omylom však naťukal Mouth larva (ústna larva). "Okamžite som to radšej zatvoril, bolo to desivé," napísal. Ak nájdete odvahu a pozriete sa, pochopíte prečo.