Mamička pohoršuje FOTO svojej dcéry (11 mes.): Keď bude staršia, možno bude chcieť prestať

"Chcem, aby bola modelka," povedala Danielle o svojej jedenásťmesačnej dcére Isle. V dnešnej dobe sú hlavným štartovacím pilierom modelingu sociálne médiá, preto sa mladá matka stará o to, aby boli fotografie jej dcéry vždy dokonalé. Žiadny červený, zasoplený nos ani špinavé fľaky od mlieka.

Zdroj: Facebook/Danielle Wall

Wallová čaká, kým Isla nedovŕši dva roky, aby ju mohla kvôli fotkám začať líčiť. Možno jej dokonca nalepí aj dlhé umelé mihalnice. Dievčatko už v minulosti vystupovalo v reklame pre Alzeihmerovu spoločnosť a dokonca je zaregistrované aj v modelingovej agentúre. Je vraj veľmi fotogenické.

Zdroj: Facebook/Danielle Wall

Napriek tomu má Isla zopár nedostatkov, ktoré jej mama odstraňuje pomocou photoshopu. "Odstránenie jej drobných nedostatkov urobí takú zmenu, ako zmena svetla," tvrdí. Podľa jej slov vyzerajú fotografie po úprave oveľa krajšie, pretože pôsobia profesionálnejšie a sú obľúbenejšie v kruhoch rôznych spoločností. Danielle by si však mala uvedomiť, že všetky deti sú fotogenické a svojím spôsobom nádherné, aj bez umelých úprav. No i tak sa už teraz teší na to, ako svoju dcéru zasvätí do sveta míňania peňazí na umelé nechty a rozmaznávanie seba samej.

Zdroj: Facebook/Danielle Wall

Angličanka priznala, že doposiaľ ju nikto za túto čudnú záľubu nekritizoval, no uvedomuje si, že nie všetci s ňou súhlasia. "Isla si to užíva, má z toho radosť. A ak bude chcieť ako staršia prestať, môže to kedykoľvek urobiť. Nikdy by som ju do ničoho nenútila," dodala Danielle.