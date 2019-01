Aerolinky predali rodine sedadlá, ktoré neexistovali: Len ťažko uveríte, kam ich posadili

BIRMINGHAM – Britská rodina Taylorovcov určite nezabudne na svoj dvojhodinový let zo španielskeho ostrova Menorca do Birminghamu. Letecká spoločnosť TUI Airways im totiž pridelila sedadlá, ktoré v lietadle vôbec neboli. Nakoniec skončili v uličke, kde presedeli celú cestu!

Ian, Paula a ich desaťročná dcéra Booke leteli nedávno zo Španielska späť do rodného Anglicka. Pred odletom sa u zamestnancov aeroliniek ešte uistili, že budú sedieť spolu. Malo to však háčik - ich sedadlá 41 D, E a F totiž v lietadle chýbali. Personál rodine vysvetlil, že na poslednú chvíľu došlo k neplánovanej zmene lietadla a narýchlo vyriešil situáciu tak, že manželov počas vzletu a pristávania usadil na sklápacie sedadlá. Pre ich dcéru našli voľné sedadlo vedľa cudzích ľudí. Zvyšný čas museli manželia posedávať na dlážke, pretože núdzové sedadlá prekážali letuškám pri ich práci. Brooke síce mala pridelené normálne sedadlo, ale ona chcela byť so svojimi rodičmi.

Zdroj: Getty Images

"Vôbec to nebolo príjemné. Chvíľku nám trvalo, kým sme pochopili, že naše sedadlá chýbajú. Bolo to nehygienické, nepohodlné a najmä nedôstojné," vyjadrila sa Paula. Spoločnosť TUI Airways sa už cestujúcim ospravedlnila a ponúkla im preplatenie leteniek v plnej výške 1300 libier, ku ktorým pridala aj bonus v hodnote 30 libier.

Týmto sa však prípad neskončil. Po jeho zverejnení sa začal celou situáciu zaoberať Úrad civilného letectva, ktorému sa takáto preprava pasažierov vôbec nepozdáva a trvá na vysvetlení zo strany aeroliniek.