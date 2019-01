Toto je vraj najlepší recept na omáčku na cestoviny: Len TRI SUROVINY, jedna vás asi prekvapí

Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako zasýtiť hladné brucho počas nabitého pracovného týždňa, sú určite cestoviny. Takmer v každej domácnosti sa nájde aj nejaká kupovaná omáčka, ktorá je však plná zbytočných cukrov.

V prípade zdravšej verzie je dokonalou alternatívou recept talianskej spisovateľky Hazanovej. Jej omáčka je až pozoruhodne jednoduchá, a pritom ekonomicky úsporná. Marcella, ktorá zomrela v roku 2013, sa síce narodila v Taliansku, no v New Yorku si otvorila svoju vlastnú kuchársku školu. Napísala aj niekoľko rešpektovaných kuchárskych kníh, medzi ktoré patrí aj tá s názvom "Essentials of Classic Italian Cooking". A práve v tejto publikácii sa objavil recept na omáčku z troch ingrediencií - masla, cibule a paradajkového pyré.

Presné inštrukcie začínajú pridaním polovice cibule do hrnca s prajným kusom masla a paradajkového pyré. Túto zmes nechajte dusiť 45 minút. Pamätajte, že ju nesmiete variť, ale dusiť. Do vody, v ktorej budete variť cestoviny, je potrebné dať veľké množstvo soli a zbytočne nepridávať olej. Ak sa cestoviny lepia, znamená to, že sú uvarené. Dôležitá rada na záver, vždy pridávajte cestoviny do omáčky, nie naopak.

Či je to skutočne najlepšia omáčka na svete, je zrejme na chuti každého z nás. No samotní Taliani sú v kuchyni známi svojou jednoduchosťou, pričom paradajky tvoria základ ich jedál. Hazanovej recept pozná aj svetoznámy britský šéfkuchár Jamie Oliver, ktorý do omáčky pridáva aj cesnak a čerstvú bazalku. S týmto receptom je možné experimentovať. Nech si každý nájde vhodný variant pre seba, ktorým pri večeri zaujme svoju rodinu či priateľov.