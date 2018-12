Kniha odhaľuje tajnú zbraň Adolfa Hitlera: Pomocou tejto osoby chcel ovládnuť Anglicko

Podľa Mortona nezapreli členovia britskej kráľovskej rodiny počas druhej svetovej vojny nemeckú krv kolujúcu v ich žilách a tajne spolupracovali a sympatizovali s vodcom Tretej ríše. V knihe 7 Carnations: The Royals, the Nazis, and the Biggest Cover-Up in History z roku 2015 poukazuje jej autor najmä na kráľa Eduarda VIII, ktorý sa v roku 1936 zhruba po necelom roku kraľovania vzdal svojho postavenia a abdikoval kvôli láske. Ženou jeho srdca sa totiž stala dvakrát rozvedená Američanka Wallis Simpsonová, ktorú kráľovská rodina nemohla akceptovať. Podľa Mortonových tvrdení práve vojvoda z Windsoru a jeho manželka patrili k najväčším obdivovateľom Hitlera a tajne spolupracovali s najvyššími predstaviteľmi Tretej ríše.

Eduard VIII. Zdroj: profimedia.sk

Podľa Mortona Führer použil na manipuláciu s Eduardom VIII aj svoju silnú zbraň - rakúsku princeznú Stephanie von Hohenlohe. Práve ona sa mala dostať do vojvodovej blízkosti, ovplyvňovať ho a získať "politické srdce budúceho kráľa". Hitler sa totiž nikdy nezmieril s výsledkami Versaillskej zmluvy (1919), ktorá pripravila Nemecko o značnú časť územia a obrala ho o kolónie v Afrike. Práve vplyv a sympatie kráľovskej rodiny by mu v tomto smere pomohli veľa zmeniť. Stephanie bola koketná a jej šarm chcel Hitler využiť vo svoj prospech, a to tak, že vojvodu mala presvedčiť o mierových zámeroch Nemecka.

Hitler s vojvodom a jeho manželkou Zdroj: profimedia.sk ​

Morton uviedol, že Hitler tajne dúfal, že sa následník trónu ožení s nastrčenou princeznou a ich potomok sa stane kráľom. Napriek tomu, že sa tak nestalo, Eduard bol aj tak jeho sympatizant. "Ešte aj po vojne si myslel, že Hitler je dobrý človek a že v Nemecku odviedol dobrú prácu a bol navyše aj antisemitsky naladený tak pred vojnou, ako aj počas nej a aj po nej," uviedol autor knihy.